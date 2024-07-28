Galatasaray'da kampın yıldızı o isim oldu: Satılmayacak

Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray'da, yıldız ismin performansı teknik direktör Okan Buruk'u oldukça memnun etti. Sarı-kırmızılılar, başarılı isme yüksek teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.
Galatasaray’da ikinci etap yurt dışı kampı Avusturya’da sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performansını yakından takip ediyor.
Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yükselen formu ve hırsı ile öne çıkan oyunculardan biri de Hakim Ziyech...
Geçen sezonun son haftaları dışında eleştirilen Faslı oyuncu, 2 hazırlık kampında da yer aldı.
Hazırlık maçlarında Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Trencin ve Lecce maçlarına ise 11'de başladı.
Ziyech'in son oynanan Lecce maçında ortaya koyduğu 1 gol ve 1 asistlik performans taraftarlardan da övgü aldı.
TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.
Hakim Ziyech de forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.
Galatasaray’ın kanat rotasyonunda Ziyech’in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.
Geçen sezon Galatasaray’a kiralık olarak gelen Faslı futbolcu, sezon başında kadroya bedelsiz olarak katıldı. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 23 maçta 8 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi.