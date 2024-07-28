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Spor

Galatasaray'da kampın yıldızı o isim oldu: Satılmayacak

10:41 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 11:02 - 28/07/2024 Pazar
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Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray'da, yıldız ismin performansı teknik direktör Okan Buruk'u oldukça memnun etti. Sarı-kırmızılılar, başarılı isme yüksek teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

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Galatasaray’da ikinci etap yurt dışı kampı Avusturya’da sürüyor.










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Teknik direktör Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performansını yakından takip ediyor.










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Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yükselen formu ve hırsı ile öne çıkan oyunculardan biri de Hakim Ziyech...







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Geçen sezonun son haftaları dışında eleştirilen Faslı oyuncu, 2 hazırlık kampında da yer aldı.








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Hazırlık maçlarında Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Trencin ve Lecce maçlarına ise 11'de başladı.







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Ziyech'in son oynanan Lecce maçında ortaya koyduğu 1 gol ve 1 asistlik performans taraftarlardan da övgü aldı.


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TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.






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Hakim Ziyech de forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.




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Galatasaray’ın kanat rotasyonunda Ziyech’in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.

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Geçen sezon Galatasaray’a kiralık olarak gelen Faslı futbolcu, sezon başında kadroya bedelsiz olarak katıldı. 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 23 maçta 8 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Hakim Ziyech
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