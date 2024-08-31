|
Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku: Maça devam edemedi

22:16 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:53 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Icardi'nin son durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1/ 5

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

2/ 5

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Mauro Icardi maçın 23. dakikasında sakatlandı.

3/ 5

Sağ ayak üst adelesini tutarak ve sekerek oyundan ayrıldı.

4/ 5

Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi bıraktı.

5/ 5


ICARDİ'NİN SON DURUMU NE?


Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mauro Icardi'nin zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı ve durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.


#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Adana Demirspor
#Sakatlık
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşte Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek ili: Ortanca yaş sınırı bu kez yükseldi! Kadın ve erkek nüfus ortalaması...