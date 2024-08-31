Galatasaray'da Mauro Icardi şoku: Maça devam edemedi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Icardi'nin son durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Mauro Icardi maçın 23. dakikasında sakatlandı.
Sağ ayak üst adelesini tutarak ve sekerek oyundan ayrıldı.
Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi bıraktı.
ICARDİ'NİN SON DURUMU NE?
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mauro Icardi'nin zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı ve durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.