Galatasaray’da Mauro Icardi sürprizi

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.
Fichajes'te yer alan habere göre; Arjantinli golcü, yeniden yükselen kariyerinde yeni bir adım atmak için teklifleri değerlendirmek istiyor.
İspanya LaLiga'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid ile rekabet edecek kadro kurmak isteyen Real Betis, Icardi için harekete geçti.
Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin dev takımlarla eşit koşullarda mücadele edebilmek için tanınmış bir forvet arayışında olduğu bu bağlamda Mauro Icardi'ye yöneldiği aktarıldı.
Galatasaray'dan 10 milyon Euro'ya yakın maaş alan 31 yaşındaki futbolcunun, bu transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yapması gerektiği öne sürüldü.
Kariyeri boyunca sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Mauro Icardi, 61 gol attı ve 22 asist yaptı.