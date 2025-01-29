Galatasaray'da rota yeniden Zeki Çelik: Teklif yapıldı

Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılı takımın, Roma'nın sağ beki Zeki Çelik için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.
Bu sezon en büyük problemi sağ bekte yaşayan Galatasaray, devre arasında savunma bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ara transfer döneminin ilk transferini Ahmed Kutucu ile gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Roma'dan Mehmet Zeki Çelik'i gündemine aldı.
Önceki sezonlarda da sık sık adı Galatasaray ile adı anılan milli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi.
Ajax'tan Devyne Rench'i transfer eden Roma'nın Zeki Çelik'in ayrılığında sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon İtalyan ekibinde 27 maça çıkan milli futbolcu, 1 asiste imza attı.