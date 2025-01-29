Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da rota yeniden Zeki Çelik: Teklif yapıldı

Galatasaray'da rota yeniden Zeki Çelik: Teklif yapıldı

Umut Yılmaz
10:3029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılı takımın, Roma'nın sağ beki Zeki Çelik için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Bu sezon en büyük problemi sağ bekte yaşayan Galatasaray, devre arasında savunma bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ara transfer döneminin ilk transferini Ahmed Kutucu ile gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Roma'dan Mehmet Zeki Çelik'i gündemine aldı.

Önceki sezonlarda da sık sık adı Galatasaray ile adı anılan milli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi.

Ajax'tan Devyne Rench'i transfer eden Roma'nın Zeki Çelik'in ayrılığında sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon İtalyan ekibinde 27 maça çıkan milli futbolcu, 1 asiste imza attı.

#Galatasaray
#Zeki Çelik
#Roma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDS başvuruları için son gün: 2025 YDS/1 sınavı ne zaman?