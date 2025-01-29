Galatasaray'da rota yeniden Zeki Çelik: Teklif yapıldı

Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılı takımın, Roma'nın sağ beki Zeki Çelik için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

1 /5 Bu sezon en büyük problemi sağ bekte yaşayan Galatasaray, devre arasında savunma bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2 /5 Ara transfer döneminin ilk transferini Ahmed Kutucu ile gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Roma'dan Mehmet Zeki Çelik'i gündemine aldı.

3 /5 Önceki sezonlarda da sık sık adı Galatasaray ile adı anılan milli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi.

4 /5 Ajax'tan Devyne Rench'i transfer eden Roma'nın Zeki Çelik'in ayrılığında sıcak baktığı öğrenildi.