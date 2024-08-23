Galatasaray'da rövanş öncesi kadro değişiyor! Kulübeye çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 yenildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, rövanş maçı öncesi kadroda radikal değişiklikler yapacak. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a İsviçre'de 3-2 kaybederken, bu mağlubiyetten hem oyuncular hem de teknik direktör Okan Buruk'un önemli dersler çıkardığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda bu yüzden İstanbul'daki rövanş için radikal kararlar alınacak.
Maçtan sonra hemen İstanbul'a dönmeyen ve geceyi İsviçre'de geçiren Cimbom'da Okan Buruk ve ekibinin geç saatlere kadar değerlendirme yaptıkları öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre sağlık ekibine Sanchez'in sakatlığının durumu sorularak risk alınmasının ne gibi sonuçlar doğuracağının sorulduğu belirtildi.
Sanchez'in yetişmemesi halinde kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yerine formaya en yakın isimin Kaan Ayhan olduğu kaydedildi.
Sezona iyi başlamayan ve Young Boys maçında da sahanın kötüleri arasında yer alan Mertens'in İstanbul'daki rövanşta kulübeye çekileceği belirtildi.
Böylece Gabriel Sara'nın 10 numara kaydırılacağı öğrenildi. Buruk'un bu hamlesinde ise orta alana Berkan takviyesini planladığı belirtildi.
Young Boys maçında attığı gollerle tur umutlarının devam etmesini sağlayan Batshuayi için ise henüz karar verilmediği bildirildi.
Okan Buruk'un çift forvet konusunda maçın gidişatına göre hareket edeceği öğrenildi.