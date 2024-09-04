Galatasaray'da ses getiren iddia: Fernando Muslera listeden çıkabilir

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro listesini bu gece teslim edecek. Transfer için yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bu listeden takım kaptanı Fernando Muslera'yı çıkartabilir.

1 / 6 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro listesini bu gece teslim edecek. Transfer için yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bu listeden takım kaptanı Fernando Muslera'yı çıkartabilir.

2 / 6 Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Muslera, Young Boys ile oynanan maçta rakibine yaptığı sert hareket sebebiyle kırmızı kart görmüştü. Deneyimli kalecinin bu sebeple ceza alması bekleniyor.

3 / 6 Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Burhan Can Terzi'nin iddiasına göre sarı kırmızılıların kalecisi Muslera, UEFA'dan 5 maç ceza alabilir.

4 / 6 Galatasaray'da bu sebeple yapılacak yabancı transferlerin sayısına göre Muslera liste dışı kalabilir. Sarı kırmızılılar böyle bir cezanın alınacağını ön görürse 5 maç faydalanamayacağı Muslera'yı listeye eklememe fikrini masaya yatıracak.

5 / 6 Galatasaray, Young Boys'a elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve iyi bir kura çekmişti. Sarı kırmızılılar kurduğu iddialı kadro ile birlikte turnuvada final yolunu zorlamayı hedefliyor.