Galatasaray'da sıra orta sahaya geldi

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, stoper takviyesinin ardından orta sahaya yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde Wendel ilk sırada yer alıyor. İşte transferde son durum...
Santrfor ve sağ bek transferlerini gerçekleştiren Galatasaray'da sıra merkez orta gelecek sezon kadroda sahaya geldi.
Transfer perdesini Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi ile açan sarı-kırmızılı kulüp, önceki gün de Kopenhag'tan Elias Jelert'i 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Galatasaray, şimdi ise merkez orta sahayı da güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray, merkez orta saha transferinde acele etmeyi düşünmüyor.
Kadrosunda bu bölgede hali hazırda Kerem Demirbay, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu ve Eyüp Aydın'ı bulunduran sarı-kırmızılı takım, öncelikle ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Özellikle teknik heyetin kadroda düşünmediği Sergio Oliveira ile yollar ayrılmaya çalışılacak.
WENDEL LİSTE BAŞI
Geçtiğimiz sezondan bu yana orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, artık bu yaz transfer döneminde bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı takımın liste başında Zenit'ten Wendel bulunuyor. Rus ekibiyle pazarlık masasına oturan Galatasaray, 16 milyon euro teklif etti.
30 milyon euro'dan pazarlığa başlayan Zenit ise 25 milyon euro'ya inerken, iki kulüp tekrar pazarlık için bir araya gelecek.