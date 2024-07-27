|
Spor

Galatasaray'da sıra orta sahaya geldi

Umut Yılmaz
09:51 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:55 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, stoper takviyesinin ardından orta sahaya yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde Wendel ilk sırada yer alıyor. İşte transferde son durum...

1/ 8

Santrfor ve sağ bek transferlerini gerçekleştiren Galatasaray'da sıra merkez orta gelecek sezon kadroda sahaya geldi.









2/ 8

Transfer perdesini Fenerbahçe ile kontratı sona eren Michy Batshuayi ile açan sarı-kırmızılı kulüp, önceki gün de Kopenhag'tan Elias Jelert'i 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.







3/ 8

Galatasaray, şimdi ise merkez orta sahayı da güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.










4/ 8

Galatasaray, merkez orta saha transferinde acele etmeyi düşünmüyor.






5/ 8

Kadrosunda bu bölgede hali hazırda Kerem Demirbay, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu ve Eyüp Aydın'ı bulunduran sarı-kırmızılı takım, öncelikle ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Özellikle teknik heyetin kadroda düşünmediği Sergio Oliveira ile yollar ayrılmaya çalışılacak.

6/ 8

WENDEL LİSTE BAŞI


Geçtiğimiz sezondan bu yana orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, artık bu yaz transfer döneminde bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.








7/ 8

Sarı-kırmızılı takımın liste başında Zenit'ten Wendel bulunuyor. Rus ekibiyle pazarlık masasına oturan Galatasaray, 16 milyon euro teklif etti.



8/ 8

30 milyon euro'dan pazarlığa başlayan Zenit ise 25 milyon euro'ya inerken, iki kulüp tekrar pazarlık için bir araya gelecek.

#Galatasaray
#Transfer
#Wendel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1999 2008 SGK girişliler için erken emeklilik tablosu! 44, 45, 46, 47, 48, 50 yaşla emeklilik mümkün mü?