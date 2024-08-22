Galatasaray'da sular durulmuyor: Young Boys yenilgisi sonrası takım kaptanlığından alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Yenilgi sonrası yıldız oyuncu yaptığı açıklamayla takım kaptanlığından alındığını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda yenilgi sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaraylı yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla gündeme oturdu.
Kerem Aktürkoğlu, artık takım kaptanı olmadığını açıkladı.
"Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray’a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü."
"Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim."
"Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim..."
"İstanbul’da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz.
Biz de Galatasaray’ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz.
Ve umarım hep birlikte başaracağız."