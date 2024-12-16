Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi yıldız isim kadroya alınmadı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız isim, kadroya dahil edilmedi.
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i maçın geniş kadrosuna dahil etmedi.
Dün konuyla ilgili bilgilendirilen Ziyech'in bugün tesislere gitmediği haber detayında yer aldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan Ziyech, 1 asiste imzasını attı.