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Spor

Galatasaray'da transfer şov başlıyor: 22 milyon euro'luk harekat

Umut Yılmaz
09:41 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı kulüp hem sağ bek hem de orta saha transferini bitiriyor. İşte detaylar...

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Galatasaray, gelecek sezon için takıma takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.










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Şampiyon olan kadroyu yüksek oranda yine korumayı isteyen sarı-kırmızılılar, nokta atışı transferler planlıyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimden öncelikli olarak sağ bek ve merkez orta saha istedi. Bu iki bölge için de çalışmalarını sürdüren yöneticiler, mutlu sona yaklaştı.

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SAĞ BEKTEN DOUE ÇIKTI


Galatasaray, sağ bek mevki için iki isimle birden anlaştı. Kopenhag'tan Elias Jelert ve Rennes'den Guela Doue ile el sıkışıldı.



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Buruk'un isteğiyle Doue transferine odaklanıldı. Rennes ile 6 milyon euro bonservis konusunda anlaşıldı.

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Doue ile ise yıllık 1.2 milyon euro maaş konusunda el sıkışıldı. Bu transferde bir pürüz çıkması halinde ise rota Jelert'e dönülecek.

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WENDEL İÇİN 16 MİLYON EURO


Merkez orta saha için de uzun zamandır çalışmalarını sürdüren umut Galatasaray, Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel'de karar kıldı.



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Hem futbolcu hem kulüple görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar anlaşmaya yaklaştı.

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Wendel'i Galatasaray'da forma giymeye ikna eden yöneticiler, Brezilyalı oyuncu için Zenit'e son olarak 16 milyon euro bonservis teklif etti.

#Galatasaray
#Transfer
#Wendel
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