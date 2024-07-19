Galatasaray'da transfer şov başlıyor: 22 milyon euro'luk harekat

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı kulüp hem sağ bek hem de orta saha transferini bitiriyor. İşte detaylar...
Galatasaray, gelecek sezon için takıma takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyon olan kadroyu yüksek oranda yine korumayı isteyen sarı-kırmızılılar, nokta atışı transferler planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimden öncelikli olarak sağ bek ve merkez orta saha istedi. Bu iki bölge için de çalışmalarını sürdüren yöneticiler, mutlu sona yaklaştı.
SAĞ BEKTEN DOUE ÇIKTI
Galatasaray, sağ bek mevki için iki isimle birden anlaştı. Kopenhag'tan Elias Jelert ve Rennes'den Guela Doue ile el sıkışıldı.
Buruk'un isteğiyle Doue transferine odaklanıldı. Rennes ile 6 milyon euro bonservis konusunda anlaşıldı.
Doue ile ise yıllık 1.2 milyon euro maaş konusunda el sıkışıldı. Bu transferde bir pürüz çıkması halinde ise rota Jelert'e dönülecek.
WENDEL İÇİN 16 MİLYON EURO
Merkez orta saha için de uzun zamandır çalışmalarını sürdüren umut Galatasaray, Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel'de karar kıldı.
Hem futbolcu hem kulüple görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar anlaşmaya yaklaştı.
Wendel'i Galatasaray'da forma giymeye ikna eden yöneticiler, Brezilyalı oyuncu için Zenit'e son olarak 16 milyon euro bonservis teklif etti.