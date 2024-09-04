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Spor

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha yolda: Transfer bitmek üzere

Haber Merkezi
13:55 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:22 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı kırmızılı takımda, Victor Osimhen transferi hem taraftarları sevindirdi hem de çalışmaları hızlandırdı.

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Yıldız golcüyü kiralık olarak transfer eden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın orta saha transferi için nabız yokladığını biliniyordu.

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Bu isimlerden birisi de Manchester United forması giyen Casemiro.

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Fakat oyuncunun yıllık maaşının yüksek olması nedeniyle bu transferin olmayacağı ifade edilmişti.

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Yaşanan son gelişmelerin ardından Galatasaray'a mutlu haberi ESPN verdi.

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ESPN'in haberine göre; Galatasaray, Manchester United forması giyen Casemiro'nun 21.6 milyon euroluk yıllık maaşının bir kısmını karşılarsa Brezilyalı oyuncuyu kiralayabilir.


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Sarı kırmızılı takımın, bu kapsamda bir teklifle İngilizlerin kapısını çalacağı öğrenildi.


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Casemiro bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.


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Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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#Galasaray
#Casemiro
#Manchester United
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