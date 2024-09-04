Galatasaray'da Victor Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha yolda: Transfer bitmek üzere

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı takımda, Victor Osimhen transferi hem taraftarları sevindirdi hem de çalışmaları hızlandırdı.
Yıldız golcüyü kiralık olarak transfer eden Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın orta saha transferi için nabız yokladığını biliniyordu.
Bu isimlerden birisi de Manchester United forması giyen Casemiro.
Fakat oyuncunun yıllık maaşının yüksek olması nedeniyle bu transferin olmayacağı ifade edilmişti.
Yaşanan son gelişmelerin ardından Galatasaray'a mutlu haberi ESPN verdi.
ESPN'in haberine göre; Galatasaray, Manchester United forması giyen Casemiro'nun 21.6 milyon euroluk yıllık maaşının bir kısmını karşılarsa Brezilyalı oyuncuyu kiralayabilir.
Sarı kırmızılı takımın, bu kapsamda bir teklifle İngilizlerin kapısını çalacağı öğrenildi.
Casemiro bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.