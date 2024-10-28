Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da yabancı sınırına takılan isim belli oldu! Derbi kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da yabancı sınırına takılan isim belli oldu! Derbi kadrosuna alınmadı

14:1228/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda o isim, yabancı sınırından dolayı kadrodan çıkarıldı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Galatasaray bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılı takımda önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Yusuf Demir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İUP maaşları neden yatmadı? 28 EKİM 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?