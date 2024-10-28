Galatasaray'da yabancı sınırına takılan isim belli oldu! Derbi kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda o isim, yabancı sınırından dolayı kadrodan çıkarıldı. İşte ayrıntılar...

1 /5 Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Galatasaray bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

2 /5 RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılı takımda önemli bir gelişme yaşandı.

3 /5 TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

4 /5 Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.