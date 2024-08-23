Galatasaray'da yapıyı bozan 6 detay! Transferde büyük sıkıntı

ORTA SAHA ADAYLARI BENZER DEĞİL





Geçen sezondan bu yana aranan orta saha adayları da özellikleri bakımından birbirinden oldukça farklıydı. Amrabat, Hojbjerg ve Rios gibi 6 numaralarla görüşüldü. Wendel ve McTominay'in de yer aldığı listede Sara'da karar kılındı. Oyuncu profillerinin farklı olması bir kez daha planı sorgulattı.