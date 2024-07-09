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Spor

Galatasaray'da yaprak dökümü: 7 yabancı ile yollar ayrılıyor

19:22 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 19:22 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 16'dan 12'ye düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle yedi futbolcu gözden çıkarıldı. Yönetim, Avusturya kampı sonrası kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılacak. İşte detaylar...

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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya kamp yapmaya gitti.

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Sarı-kırmızılılarda genç oyuncuların çoğunlukla olarak katıldığı kampta 16 yabancı oyuncu yer alıyor.

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Bu sezon 12 olacak olan yabancı sayısına göre hareket eden yönetim, 7 oyuncuyu gözden çıkardı.

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Avusturya kampı sonrası sarı-kırmızılılarda Matias Ross, Sergio Oliviera ve Cicaldau ile yollar ayrılacak.

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İki oyuncu ise kiralık olarak gönderilecek.

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TETE 

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YUSUF DEMİR

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İyi teklif gelmesi halinde Okan Buruk'un ilk 11'de yer verdiği iki futbolcu gönderilecek. O isimler;

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WİLFİRİED ZAHA

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HAKİM ZİYECH

#Galatasaray
#Süper Lig
#Wilfried Zaha
#Hakim Ziyech
#Tete
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