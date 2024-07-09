Galatasaray'da yaprak dökümü: 7 yabancı ile yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 16'dan 12'ye düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle yedi futbolcu gözden çıkarıldı. Yönetim, Avusturya kampı sonrası kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılacak. İşte detaylar...
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya kamp yapmaya gitti.
Sarı-kırmızılılarda genç oyuncuların çoğunlukla olarak katıldığı kampta 16 yabancı oyuncu yer alıyor.
Bu sezon 12 olacak olan yabancı sayısına göre hareket eden yönetim, 7 oyuncuyu gözden çıkardı.
Avusturya kampı sonrası sarı-kırmızılılarda Matias Ross, Sergio Oliviera ve Cicaldau ile yollar ayrılacak.
İki oyuncu ise kiralık olarak gönderilecek.
TETE
YUSUF DEMİR
İyi teklif gelmesi halinde Okan Buruk'un ilk 11'de yer verdiği iki futbolcu gönderilecek. O isimler;
WİLFİRİED ZAHA
HAKİM ZİYECH