Galatasaray'da yıldız futbolcu UEFA listesinden çıkarıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcusunu UEFA listesinden çıkardı. İşte detaylar.
Ocak ayı transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, büyük liglerde 3 Şubat'ta bitecek olan transfer döneminin ardından harekete geçecek.
UEFA Avrupa Ligi için son liste veriliş tarihi 6 Şubat.
Sarı-kırmızılılar, bu 3 günlük süreyi avantaja çevirmek isteyecek.
30 Ocak'ta Ajax'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa Ligi grubunu ilk 8'de bitirirse transferde hamlelerini Avrupa şampiyonluğu için atacak.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi'nin ismi UEFA listesinden çıkartılacak.
Sallai ve iki yeni transferin ismi UEFA'ya bildirilecek.