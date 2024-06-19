Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme

Ali Koç dün katıldığı bir programda, "İki Fenerbahçe başkan adayı televizyona çıktığında reyting rekoru kırıldı. Ayrıca bir rakibimiz var. Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittirerek şampiyon yapan sistem için kullanalım. İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur" ifadelerini kullanmıştı.