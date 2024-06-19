Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme

Galatasaray Kulübü, A Milli Takımımızın Gürcistan karşısında aldığı galibiyetin ardından imalı bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların paylaşımı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı.
A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçına galibiyetle başladı.
Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Galatasaray Kulübü de bugünkü 'günaydın' mesajında millilerin zaferine yer verdi.
Arda Güler ile Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafları, "Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak! Günaydın Türkiye!" ifadeleriyle paylaşıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün bu paylaşımı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı.
Ali Koç dün katıldığı bir programda, "İki Fenerbahçe başkan adayı televizyona çıktığında reyting rekoru kırıldı. Ayrıca bir rakibimiz var. Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittirerek şampiyon yapan sistem için kullanalım. İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur" ifadelerini kullanmıştı.