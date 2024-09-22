EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Ali Koç'a hediye: Maçtan sonra stadyumda bırakmışlar

Galatasaray'dan Ali Koç'a hediye: Maçtan sonra stadyumda bırakmışlar

Haber Merkezi
15:1622/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a '21 Eylül Hatırası' adı altında bir hediye bıraktığı öğrenildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

Karşılaşma sonrasındaysa ilginç bir bilgi ortaya çıktı.


Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Haluk Yürekli derbi sonrasında, Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a '21 Eylül Hatırası' adı altında bir hediye bıraktığını söyledi.

Yürekli şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’dan Ali Koç’a 21 Eylül hatırası."

"9 numaralı İcardi formasına Ali Koç ismini yazdırıp herkese imzalattılar."

"Hediye olarak da stadyumda bıraktılar."

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ali Koç

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İkinci dönem umre turları başlıyor: Diyanet tarihi duyurdu