Galatasaray'dan Ali Koç'a hediye: Maçtan sonra stadyumda bırakmışlar

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a '21 Eylül Hatırası' adı altında bir hediye bıraktığı öğrenildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.
Karşılaşma sonrasındaysa ilginç bir bilgi ortaya çıktı.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Haluk Yürekli derbi sonrasında, Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a '21 Eylül Hatırası' adı altında bir hediye bıraktığını söyledi.
Yürekli şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray’dan Ali Koç’a 21 Eylül hatırası."
"9 numaralı İcardi formasına Ali Koç ismini yazdırıp herkese imzalattılar."
"Hediye olarak da stadyumda bıraktılar."