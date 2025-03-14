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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Torreira'nın menajerinden flaş açıklama

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Torreira'nın menajerinden flaş açıklama

14:0614/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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Galatasaray'ın ligdeki son iki sezondur şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a gideceği söyleniyordu. Uruguaylı futbolcunun menajerinden, konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyordu. Galatasaray ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın adı Boca Juniors ile anılıyordu.

Arjantin basınında haberlerin artmasının ardından Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan açıklama geldi. NTV Spor'da yer alan habere göre konuyla ilgili Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, söz konusu iddiaları yalanladı.

Torreira'nın Galatasaray için hala önemli bir futbolcu olduğunu aktaran menajer, "Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum" ifadesini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki Torreira, 3 bin 204 dakika sahada kaldı.

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Transfer

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