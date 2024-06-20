Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması

İbrahim Hatipoğlu, "Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri katettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu" diye konuştu.