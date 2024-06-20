Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi için Galatasaray cephesinden ilk açıklama geldi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Michy Batshuayi'nin transferine ilişkin soruya cevap verdi.
Hatipoğlu, Batshuayi ile görüştükleri ancak henüz resmi imzanın atılmadığını söyledi.
İbrahim Hatipoğlu, "Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri katettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu" diye konuştu.
Hatipoğlu, Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde yer alan bir opsiyonun olup olmadığının sorulması üzerine ise "Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu, sözleşmesi sona ermişti" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Batshuayi sarı-lacivertli formayla toplamda çıktığı 75 maçta 44 gol atıp 5 asist kaydetti.