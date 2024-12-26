Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Devreye girdiler

Siyah-beyazlı ekibin, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülürken, Ahmed'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Ancak görüşmeler sürerken bir sürpriz hamle de Galatasaray'dan geldi. Akşam'ın haberine göre Cimbom, Ahmed Kutucu için temasta bulundu.