Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Devreye girdiler

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız veren Beşiktaş ve Galatasaray, aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımın teklif götürdüğü golcü isim için sarı-kırmızılıların da devreye girdiği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'e verilen ara sonrası tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Bu doğrultuda transferde Beşiktaş ve Galatasaray'ı ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın gündemindeki o isim için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Eyüpspor formasıyla bu sezon parmak ısırtan bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu için teklifler peş peşe geliyor.
Geçen sezon Başakşehir'den Eyüpspor'un yolunu tutan ve takımın 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan Ahmed Kutucu, bu kez Süper Lig devine adından yine söz ettirmek için geliyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren ve ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlamak istiyor.
Siyah-beyazlı ekibin, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülürken, Ahmed'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Ancak görüşmeler sürerken bir sürpriz hamle de Galatasaray'dan geldi. Akşam'ın haberine göre Cimbom, Ahmed Kutucu için temasta bulundu.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için nabız yokladığı ileri sürüldü. Ahmed Kutucu'nun kararının ne yönde olacağı merak konusuyken, transferde yarış iyice kızışmış durumda.
Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla 17 resmi müsabakaya çıktı. Golcü oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.