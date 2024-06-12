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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçeli isme kanca: Serbest kalması beklenecek

11:49 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:57 - 12/06/2024 Çarşamba
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Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılıların sürpriz bir kararla, Fenerbahçeli o isme talip olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

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Yaz transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

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Teknik direktör Okan Buruk'un istediği mevkilere takviye planlayan sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.


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Önümüzdeki sezon hücumda sıkıntı yaşamamak isteyen Aslan, bu bölgede de alternatifler yaratacak.

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Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye alternatif arayışlarında olan yönetim, golcü adaylarını belirledi.

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Avrupa ve Süper Lig için geniş bir kadro kurmayı amaçlayan kurmaylar, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

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Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir'i gözüne kestirdi.

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Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakması beklenecek.

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Umut Nayir ile bir görüşme yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yedek kalmayı sorun etmemesi halinde teklif hazırlayacak.

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Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 23 Süper Lig maçında forma giydi.

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Bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Umut Nayir'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

#Galatasaray
#Transfer
#Umut Nayir
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