Galatasaray'dan Fenerbahçeli isme kanca: Serbest kalması beklenecek

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılıların sürpriz bir kararla, Fenerbahçeli o isme talip olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Yaz transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un istediği mevkilere takviye planlayan sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.
Önümüzdeki sezon hücumda sıkıntı yaşamamak isteyen Aslan, bu bölgede de alternatifler yaratacak.
Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye alternatif arayışlarında olan yönetim, golcü adaylarını belirledi.
Avrupa ve Süper Lig için geniş bir kadro kurmayı amaçlayan kurmaylar, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.
Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir'i gözüne kestirdi.
Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakması beklenecek.
Umut Nayir ile bir görüşme yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yedek kalmayı sorun etmemesi halinde teklif hazırlayacak.
Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 23 Süper Lig maçında forma giydi.
Bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Umut Nayir'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.