Galatasaray'dan Fenerbahçeli isme kanca: Serbest kalması beklenecek

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılıların sürpriz bir kararla, Fenerbahçeli o isme talip olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

1 / 11 Yaz transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

2 / 11 Teknik direktör Okan Buruk'un istediği mevkilere takviye planlayan sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.



3 / 11 Önümüzdeki sezon hücumda sıkıntı yaşamamak isteyen Aslan, bu bölgede de alternatifler yaratacak.

4 / 11 Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye alternatif arayışlarında olan yönetim, golcü adaylarını belirledi.

5 / 11 Avrupa ve Süper Lig için geniş bir kadro kurmayı amaçlayan kurmaylar, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

6 / 11 Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir'i gözüne kestirdi.

7 / 11 Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakması beklenecek.

8 / 11 Umut Nayir ile bir görüşme yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, golcü oyuncunun yedek kalmayı sorun etmemesi halinde teklif hazırlayacak.

9 / 11 Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Pendikspor'da 23 Süper Lig maçında forma giydi.

10 / 11 Bu müsabakalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.