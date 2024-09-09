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Spor

Galatasaray'dan flaş hamle! 7 isme zam yolda

09:27 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:33 - 9/09/2024 Pazartesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tam 7 futbolcusunun maaşına zam yapacak. İşte detaylar...

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Galatasaray, 2 sezondur takımın kazandığı şampiyonluklarda payı olan futbolcuların maaşında iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor.




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Milliyet'ye yer alan habere göre Galatasaray, transfer döneminin kapanmasının ardından 7 futbolcunun maaşına zam yapacak.



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Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisidne Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün ile masaya oturması bekleniyor.

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Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın maaşında yüklü bir iyileştirmeye gideceği ve 2 futbolcunun da yıllık ücretlerini yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı belirtildi.




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Galatasaray'da yönetimin bu hamleyle birlikte özellikle yerli futbolcuların motivasyonunu yukarıya çekmeyi planladığı ifade edildi.

#Galatasaray
#Transfer
#Zam
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