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Galatasaray'dan flaş hamle! İmzalar atılıyor

Galatasaray'dan flaş hamle! İmzalar atılıyor

11:537/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da başladı. Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme önereceği tecrübeli isme ikinci kaptanlık görevini vermeyi düşünüyor.

Son olarak Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yönetim sürpriz bir karar aldı.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Galatasaray, tecrübeli eldivenin performansı ve takımın birleştirici gücü olmasından son derece memnun.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2026 yazında sona erecek Günay Güvenç'le yeni kontrat yapma kararı aldı.

Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek olan Galatasaray'da Günay Güvenç'e ikinci kaptanlık görevi de verilecek ve tecrübeli ismin sorumluluğu artırılacak.

Galatasaray, Günay Güvenç'i 2023-24 sezonu başında Gaziantep FK'den 250 bin Euro karşılığında transfer etmişti.

#Galatasaray
#Günay Güvenç
#Transfer

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