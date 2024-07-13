Galatasaray'dan flaş Tete hamlesi: Tazminat için...

Galatasaray, FIFA'nın tazminat ödemesine hükmettiği Tete konusunda kendini garantiye aldı. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun imza parasını ödemedi. İşte detaylar...
Galatasaray'da korkulan senaryo gerçekleşti. Shakhtar Donetsk'in talebini kısmen kabul eden FIFA, Ukrayna ekibiyle sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olan Tete'ye 2.3 milyon euro ceza verdi.
Sarı-kırmızılı takımın da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu kararda CAS'a başvuru yapılacak. Galatasaray ise kendini Tete ile yaptığı sözleşmeyle garanti altına aldı.
Kulüp, tazminatın kendi tarafından ödenmesi halinde Tete'nin alacaklarından bu rakamı kesebilecek.
İMZA PARASI ÖDENMEDİ
Sarı-kırmızılı kulüp henüz Tete'nin 3.1 milyon euro'luk imza ücretini ödemedi.
Ceza ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyla yaptığı anlaşmada imza parasının ödeme tarihini 2024-2025 sezonu olarak belirledi.
Sarı-kırmızılılar, CAS'tan sonuç çıkmadan da imza parası ödemesini yapmayı düşünmüyor.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Tete'nin Galatasaray'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda bekleneni veremedi.
Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech ve Zaha gibi oyuncuların gerisinde kalan Tete, sezonun büyük kısmını yedek külübesinde geçirdi.
Tete'ye Brezilya kulüpleri talip olsa da yüksek maaşı sebebiyle transfer ihtimali zor görünüyor. Avrupa'dan ise henüz teklif yok.