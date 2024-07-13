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Spor

Galatasaray'dan flaş Tete hamlesi: Tazminat için...

Umut Yılmaz
09:44 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:47 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray, FIFA'nın tazminat ödemesine hükmettiği Tete konusunda kendini garantiye aldı. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun imza parasını ödemedi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da korkulan senaryo gerçekleşti. Shakhtar Donetsk'in talebini kısmen kabul eden FIFA, Ukrayna ekibiyle sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olan Tete'ye 2.3 milyon euro ceza verdi.











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Sarı-kırmızılı takımın da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu kararda CAS'a başvuru yapılacak. Galatasaray ise kendini Tete ile yaptığı sözleşmeyle garanti altına aldı.












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Kulüp, tazminatın kendi tarafından ödenmesi halinde Tete'nin alacaklarından bu rakamı kesebilecek.







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İMZA PARASI ÖDENMEDİ


Sarı-kırmızılı kulüp henüz Tete'nin 3.1 milyon euro'luk imza ücretini ödemedi.

Ceza ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyla yaptığı anlaşmada imza parasının ödeme tarihini 2024-2025 sezonu olarak belirledi.








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Sarı-kırmızılılar, CAS'tan sonuç çıkmadan da imza parası ödemesini yapmayı düşünmüyor.





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GELECEĞİ BELİRSİZ


Tete'nin Galatasaray'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda bekleneni veremedi.





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Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech ve Zaha gibi oyuncuların gerisinde kalan Tete, sezonun büyük kısmını yedek külübesinde geçirdi.

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Tete'ye Brezilya kulüpleri talip olsa da yüksek maaşı sebebiyle transfer ihtimali zor görünüyor. Avrupa'dan ise henüz teklif yok.

#Galatasaray
#Tete
#Shakhtar Donetsk
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