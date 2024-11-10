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Galatasaray'dan Icardi'ye sürpriz! Samsunspor maçında...

Galatasaray'dan Icardi'ye sürpriz! Samsunspor maçında...

15:1310/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
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Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi'ye bu karşılaşmada bir sürpriz yapmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta Mauro Icardi sakatlanmıştı.

Çapraz bağı koptuğu açıklanan Icardi'nin yerine Michy Batshuayi 85. dakikada oyuna dahil olmuştu. Açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.

Bu hareketle Arjantinli yıldıza "Her zaman yanındayız" mesajı verileceği kaydedildi.

#Galatasaray
#Samsunspor
#Mauro Icardi

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