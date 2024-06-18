Galatasaray'dan mecburi satış

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen gelirlerinin yüzde 50'sine dokunamayan Galatasaray, yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Galatasaray, sezonu şampiyon olarak bitirse de Süper Lig'den istediği geliri elde edemedi
Bankalar Birliği anlaşması sebebiyle gelirlerini yüzde 50'sine dokunamayan sarı-kırmızılı kulüp, ödemeler için çıkış yolu arıyor.
Oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray'da takımdan ayrılmaya en yakın isim olarak Nicolo Zaniolo dikkat çekiyor.
Ülkesi İtalya'ya dönmek isteyen genç yıldıza Atalanta ve Villarreal talip oldu.
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.
Yönetim, Real Sociedad'ın peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu'na da 17 milyon euro bonservis ödenirse izin verecek.
Galatasaray, ayrıca defans hattından Sanchez ya da Nelsson'dan birisini yeterli teklif gelmesi halinde satacak.