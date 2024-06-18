|
Spor

Galatasaray'dan mecburi satış

Umut Yılmaz
11:10 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 11:49 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen gelirlerinin yüzde 50'sine dokunamayan Galatasaray, yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

1/ 7

Galatasaray, sezonu şampiyon olarak bitirse de Süper Lig'den istediği geliri elde edemedi

2/ 7

Bankalar Birliği anlaşması sebebiyle gelirlerini yüzde 50'sine dokunamayan sarı-kırmızılı kulüp, ödemeler için çıkış yolu arıyor. 

3/ 7

Oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray'da takımdan ayrılmaya en yakın isim olarak Nicolo Zaniolo dikkat çekiyor.

4/ 7

Ülkesi İtalya'ya dönmek isteyen genç yıldıza Atalanta ve Villarreal talip oldu. 

5/ 7

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi. 

6/ 7

Yönetim, Real Sociedad'ın peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu'na da 17 milyon euro bonservis ödenirse izin verecek.

7/ 7

Galatasaray, ayrıca defans hattından Sanchez ya da Nelsson'dan birisini yeterli teklif gelmesi halinde satacak. 

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Kerem Aktürkoğlu
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) alacak!