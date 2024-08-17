Galatasaray'dan Nelsson'a cazip teklif

Süper Lig'de ikide iki yapan Galatasaray, iç transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Nelsson'a cazip bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Dış transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de atağa kalktı.
Sarı kırmızılı yönetimin, Victor Nelsson'a yeni sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.
NTV Spor'un Danimarka basınından aktardığı habere göre; Galatasaray, 2026 yılında sona erecek mukavelesini 2028'e kadar uzatması için Nelsson'a son derece cazip bir kontrat önerdi.
Haber detayında sarı-kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.
25 yaşındaki oyuncu 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu KAP'a bildirilmişti.
Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.