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Spor

Galatasaray'dan Nelsson'a cazip teklif

14:50 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:54 - 17/08/2024 Cumartesi
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Süper Lig'de ikide iki yapan Galatasaray, iç transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Nelsson'a cazip bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Dış transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de atağa kalktı.







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Sarı kırmızılı yönetimin, Victor Nelsson'a yeni sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.





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NTV Spor'un Danimarka basınından aktardığı habere göre; Galatasaray, 2026 yılında sona erecek mukavelesini 2028'e kadar uzatması için Nelsson'a son derece cazip bir kontrat önerdi.




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Haber detayında sarı-kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.



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25 yaşındaki oyuncu 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.


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5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu KAP'a bildirilmişti.


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Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Transfer
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