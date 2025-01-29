Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif! İtalyanlar duyurdu

Ara transferde Avrupa'nın birçok takımının radarında olan Victor Osimhen için Galatasaray'ın 75 milyon Euro karşılığında transferi tamamlayabileceği, diğer kulüplerin ise serbest kalma bedelinin yanı sıra 6 milyon Euro'luk bir tazminatı da ödemesi gerektiği aktarıldı.