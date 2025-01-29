Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'dan Osimhen için çılgın teklif! İtalyanlar duyurdu

11:1129/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için İtalyan kulübüne çılgın bir teklif yaptı ancak İtalyan basını bu rakamın reddedildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisi için İtalyan ekibine yaptığı teklif belli oldu.

NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden 10 milyon Euro düşük bir teklifi Napoli'ye ilettiği belirtildi.

Haberde, Napoli'nin 65 milyon Euro'luk bu teklifi reddettiği ve serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu istediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i takımda tutmak istediğine dikkat çekilirken Napoli'nin indirime yanaşmadığı ve serbest kalma bedelini talep ettiği kaydedildi.

Ara transferde Avrupa'nın birçok takımının radarında olan Victor Osimhen için Galatasaray'ın 75 milyon Euro karşılığında transferi tamamlayabileceği, diğer kulüplerin ise serbest kalma bedelinin yanı sıra 6 milyon Euro'luk bir tazminatı da ödemesi gerektiği aktarıldı.

Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen'in haziran ayıyla birlikte serbest kalma bedeli tüm kulüpler için 75 milyon Euro olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Victor Osimhen, 16 gol ve 5 asist kaydetti.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024'ün en çok satan oyunları belli oldu: İşte liste