Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi sürprizi! Eski gözdesi geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, play-off turundan dahil olacağı Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Young Boys'u elemeyi başarırsa eski gözdesini renklerine bağlamayı planlıyor.
Ligde yeni sezonun açılış karşılaşmasında Hatayspor'u yenen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için eski gözdesi McKennie'ye yoğunlaştı.
Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds'e kiralık giden Weston McKennie, bu kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
Akşam'ın aktardığı habere göre sarı-kırmızılılar, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katacak.
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı.
Juventus, 2021 yılında 22 milyon euro'ya Schalke'den aldığı McKennie'yi kontratının bitimine 1 yıl kala satmayı düşünüyor.
Weston McKennie kimdir?
28 Ağustos 1998 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Phönix Otterbach altyapısında başladı.
Sırasıyla Dallas Academy, Schalke 04, Juentus ve Leeds United formaları giydi.
Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız isim, 56 kez ABD Milli Takımı ile maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gole imzasını attı.