Galatasaray'dan sansasyonel transfer hamlesi: Guardiola'nın yıldızı için harekete geçildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme ses getirecek bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların Manchester City forması giyen yıldız futbolcu için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray ile yakın ilişkileri olan ve ve son transferlerde etkin rol oynayan George Gardi'den sarı-kırmızılılara sürpriz bir öneri geldi.
Futbol Arena'ya konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, Gardi'nin İngiliz sağ bek Kyle Walker'ı sarı-kırmızılılara önerdiğini söyledi.
Galatasaray Kulübü'nün de George Gardi'ye Walker için yetki verdiği belirtildi.
Sezon sonuna kadar kiralık olarak Kyle Walker'ı getirmek için görüşmelere başlandığı kaydedildi.
Galatasaray'ın 34 yaşındaki yıldız futbolcu için önerdiği rakamın 3,5-4 milyon euro arasında olduğu öğrenildi.
30 Haziran 2026'ya kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunan Kyle Walker, İngiliz ekibinin formasıyla 319 maça çıkarken 6 gol 23 asistlik katkı verdi.
Tecrübeli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.