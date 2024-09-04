Galatasaray'dan son gün bombası: İki yıldız İstanbul için haber bekliyor

Rabiot, transferi için yoğun çaba gösteren Galatasaray yönetiminin beklettiği isimlerden biri ise Kostic. Juventus'ta UEFA listesine yazılmayan oyuncunun sarı kırmızılılara transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı ancak son saatlere kadar diğer fırsatların kovalandığı aktarıldı. Kostic ile ilgili plan ise 3-5-2 sisteminde takımın sol kanat beki olması yönünde.