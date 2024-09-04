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Spor

Galatasaray'dan son gün bombası: İki yıldız İstanbul için haber bekliyor

21:27 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:47 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, UEFA listelerini teslim etmeye saatler kala sürpriz girişimlerde bulunuyor. Sarı kırmızılıların iki yıldız isimle anlaştığı ancak başka bir futbolcunun transferi için bu isimleri beklettiği aktarıldı.

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Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, UEFA listelerini teslim etmeye saatler kala sürpriz girişimlerde bulunuyor. Sarı kırmızılıların iki yıldız isimle anlaştığı ancak başka bir futbolcunun transferi için bu isimleri beklettiği aktarıldı.

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Galatasaray Kulübü, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar Nijeryalı forvet için 6 M€ yıllık maaş ödeyecek.


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Galatasaray'ın transferdeki en büyük hedefi Rabiot. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Rabiot henüz teklife 'evet' demezken oyuncunun transferi için şartlar son saate kadar zorlanacak.

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Rabiot, transferi için yoğun çaba gösteren Galatasaray yönetiminin beklettiği isimlerden biri ise Kostic. Juventus'ta UEFA listesine yazılmayan oyuncunun sarı kırmızılılara transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı ancak son saatlere kadar diğer fırsatların kovalandığı aktarıldı. Kostic ile ilgili plan ise 3-5-2 sisteminde takımın sol kanat beki olması yönünde.

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Galatasaray'ın Rabiot transferinin alternatifi olarak beklettiği isim Arthur. Juventus'ta kadroda düşünülmeyen oyuncunun transferi de son noktaya kadar gelmiş durumda. Galatasaray, gece saatlerine kadar istediği isimlerle belirli bir noktaya gelemezse Arthur'u kadrosuna katabilir.

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2 gün önce Milano'ya giden Okan Buruk'un transfer görüşmelerini bizzat takip ettiği aktarılıyor. Tecrübeli teknik adamın yapılacak transfer hamlelerinin ardından kadroda 3-5-2 sistemine dönüş yapması bekleniyor.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Napoli
2 saat önce
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