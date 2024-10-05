Galatasaray'dan taraftara uyarı: Stada alınmayacak

Galatasaray Kulübü'nden taraftarına dikkati çeken bir uyarı geldi.GS Store'da satılan bir ürünün 'Spor Yasası' gereği stadyuma alınmayacağı duyuruldu.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in maçlarda yüzüne taktığı maskenin benzerleri, kulüp mağazalarında satışa çıkarılmıştı.
Kulüpten maskeyi satın alan taraftarlar için dikkati çeken bir uyarı geldi.
GS Store'dan satışa sunulan maskelerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Victor Osimhen’in ikonik maskesi, GSStore’da büyük ilgi görmeye devam ediyor."
"Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz."
"Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister, stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz."
"Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz."