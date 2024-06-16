Galatasaray'dan transferde Fenerbahçe'yi kızdıracak hamle: Devreye girdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı yıldızın peşine düştü. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Geçen sene Zaha, Tete, Fred ve Szymanski transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez de Pierre Emile Hojbjerg için mücadele ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun olumlu rapor verdiği ve F.Bahçe'nin harekete geçtiği oyuncuya Galatasaray da talip oldu.
Teknik direktör Okan Buruk da Hojbjerg'e listesinin üst sıralarında yer verdi.
Sarı-kırmızılılar Danimarkalı ön liberonun şartlarını araştırmaya başladı.
TOTTENHAM'LA SIKI İLİŞKİ
Galatasaray, Hojbjerg'in bonservisini elinde bulunduran Tottenham'la geçtiğimiz sezon sıkı bir ilişki yakaladı.
Sarı-kırmızılılar, ingiliz ekibinden Sanchez'i bonservisiyle alırken, Ndombele'yi kiraladı.
Aslan, kurduğu bu iyi ilişkileri Hojbjerg transferinde kullanmaya çalışacak.
Hojbjerg Tottenham ile kontratının son sezonuna girdi.
Haziran 2025'te kontratı bitecek Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 39 maçta 1486 dakika süre aldı.