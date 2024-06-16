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Spor

Galatasaray'dan transferde Fenerbahçe'yi kızdıracak hamle: Devreye girdi

Umut Yılmaz
10:56 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 10:58 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı yıldızın peşine düştü. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Geçen sene Zaha, Tete, Fred ve Szymanski transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez de Pierre Emile Hojbjerg için mücadele ediyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun olumlu rapor verdiği ve F.Bahçe'nin harekete geçtiği oyuncuya Galatasaray da talip oldu.

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Teknik direktör Okan Buruk da Hojbjerg'e listesinin üst sıralarında yer verdi.

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Sarı-kırmızılılar Danimarkalı ön liberonun şartlarını araştırmaya başladı.

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TOTTENHAM'LA SIKI İLİŞKİ


﻿Galatasaray, Hojbjerg'in bonservisini elinde bulunduran Tottenham'la geçtiğimiz sezon sıkı bir ilişki yakaladı.

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Sarı-kırmızılılar, ingiliz ekibinden Sanchez'i bonservisiyle alırken, Ndombele'yi kiraladı.

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Aslan, kurduğu bu iyi ilişkileri Hojbjerg transferinde kullanmaya çalışacak.

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Hojbjerg Tottenham ile kontratının son sezonuna girdi.

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Haziran 2025'te kontratı bitecek Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 39 maçta 1486 dakika süre aldı.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Transfer
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