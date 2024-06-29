Galatasaray'ı sildi: Yıldız isimden şaşırtan hamle

Yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, iç transferde hareketli anlar yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen o isimden flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da gaza bastı.
Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz olarak aldığını duyurdu.
Öte yandan Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Nicolo Zaniolo.
Geride bıraktığımız sezonu İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık geçiren İtalyan futbolcu, beklentilerin altında kalmıştı.
Ülkesinden talipleri olan genç yıldız için görüşmeler sürerken, Zaniolo'dan flaş bir hamle geldi.
24 yaşındaki başarılı futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları kaldırdı.
Zaniolo ayrıca, bir Galatasaray taraftarının "Seni Fenerbahçe'ye attığın 2 güzel golle hatırlayacağız. Hayırlı yolculuklar. Galatasaray taraftarının hep gönlünde ve hatıralarında kalacaksın." yorumunu da beğendi.
İtalyan yıldızın bu hareketi, ayrılık sinyalleri olarak yorumlandı.
Zaniolo, ayak tarak kemiğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te forma giyme şansını kaçırmıştı.
Yıldız isim, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol atarken 1 de asist yaptı.