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Spor

Galatasaray'ı sildi! Yıldız isimden şok hareket

14:11 - 1/09/2024 Sunday
Güncelleme: 14:20 - 1/09/2024 Sunday
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Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim, sosyal medya hesaplarından kulüple ilgili tüm paylaşımlarını kaldırarak ayrılık sinyali verdi.

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Transfer hareketliliği yaşanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme oldu.





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Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde...





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Sarı-kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılıklar kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.







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Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.






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Ajansspor'da yer alan habere göre Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

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Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı.



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Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.





#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Transfer
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