Galatasaray’ın Ebimbi teklifi ortaya çıktı: Transferde kritik saatler

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın, Junior Dina Ebimbe için devrede olduğu öğrenildi.

1 / 7 Galatasaray'ın, Junior Dina Ebimbe'ye teklif yaptığı ortaya çıktı.

2 / 7 L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon Euro önerdi.

3 / 7 Avrupa'daki transfer döneminin kapanması sonrası Almanya'da kalmayı planlayan Ebimbe ise Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor.

4 / 7 Sarı kırmızılı takım, oyuncuyu ikna etmek için özel çalışmalar yürütüyor.

5 / 7 Geride bıraktığımız sezon 44 maçta süre alan Ebimbe, 10 gol ve 5 asistle oynadı

6 / 7 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027’de sona erecek.