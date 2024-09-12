Galatasaray’ın Ebimbi teklifi ortaya çıktı: Transferde kritik saatler

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın, Junior Dina Ebimbe için devrede olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın, Junior Dina Ebimbe'ye teklif yaptığı ortaya çıktı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon Euro önerdi.
Avrupa'daki transfer döneminin kapanması sonrası Almanya'da kalmayı planlayan Ebimbe ise Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor.
Sarı kırmızılı takım, oyuncuyu ikna etmek için özel çalışmalar yürütüyor.
Geride bıraktığımız sezon 44 maçta süre alan Ebimbe, 10 gol ve 5 asistle oynadı
23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027’de sona erecek.
Transfermarkt verilerine göre Junior Dina Ebimbe’nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.