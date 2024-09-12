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Spor

Galatasaray’ın Ebimbi teklifi ortaya çıktı: Transferde kritik saatler

Umut Yılmaz
09:37 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın, Junior Dina Ebimbe için devrede olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'ın, Junior Dina Ebimbe'ye teklif yaptığı ortaya çıktı.

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L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon Euro önerdi.

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Avrupa'daki transfer döneminin kapanması sonrası Almanya'da kalmayı planlayan Ebimbe ise Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor.

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Sarı kırmızılı takım, oyuncuyu ikna etmek için özel çalışmalar yürütüyor.

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Geride bıraktığımız sezon 44 maçta süre alan Ebimbe, 10 gol ve 5 asistle oynadı

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23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027’de sona erecek.

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Transfermarkt verilerine göre Junior Dina Ebimbe’nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

#Galatasaray
#Junior Dina Ebimbe
#Transfer Haberleri
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