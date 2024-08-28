Galatasaray'ın elenmesi Avrupa basınında alay konusu: Muslera'nın tekmesi ses getirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a iki maç sonunda mağlup olarak elendi. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ne katılamaması ve Fernando Muslera'nın rakibine yapmış olduğu hareket Avrupa basınında geniş yer buldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar 3-2 kaybettiği maçın rövanşında sahadan 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Galatasaray'ın iki maç sonunda Şampiyonlar Ligi'ne vedası ve Young Boys'un gruplara kalması Avrupa basınında geniş yer aldı.
GAZZETTA: "Galatasaray alay konusu oldu"
"İlk ayaktaki 2-3'lük mağlubiyetten geri dönmek zorunda kalan Icardi'nin Galatasaray'ı İsviçre kalesine kötü vurdu ve hatta finalde alay konusu oldu. İstanbul ekibi için Avrupa Ligi'nin tesellisi."
MARCA: "Artık daha az korkutucu"
"İstanbul'da eşit bir maç oldu. Agresif ve cesur bir takım olan Young Boys, 'Türk cehenneminden' çekinmedi çünkü gerçek şu ki İstanbul'daki stadyumlar giderek daha az korkutucu hale geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar bunu gösteriyor."
CBS Sports Golazo: "Türkiye'de delilik!"
"Young Boyslu oyuncu Virginius'un son dakikalarda gelen golü sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera deliriyor ve kırmızı kart görüyor. Türkiye'de delilik!"
BLİCK: "Acınası saldırı"
"Galatasaray'ın YB karşısında aldığı play-off mağlubiyetinde Fernando Muslera çok kötü bir kaybeden olduğunu gösterdi."
LA MATIN: "Cehennemi vaadetmişlerdi"
"Young Boys'a cehennemi vaat etmişlerdi. Bir hafta önce Bern'de 3-2 yenildikleri maçın intikamını almak istiyorlardı. Seyirciler konuk ekip topa her dokunduğunda düdüklerini çalsa da, oyuncular maçın başından itibaren maçı ateşleyemedi. Bunun yerine, ilk yarım saatte en iyi şansları yaratan, antrenör Okan Buruk'un adamlarının bıraktığı büyük boşluklardan yararlanan YB oldu"
AS: "Zirvedeki harika gece tükeniyor."
"Muslera, Kasım 2021'de Bolivya'ya karşı oynanan elemelerden bu yana Uruguay için oynamadı. Celeste 3-0 kaybetti ve 38 yaşındaki oyuncunun on yıllık kalecilik serisine son verilmesine karar verildi. Bielsa'nın ona tekrar güvenmesi pek olası görünmüyor ve Güney Amerika futbolunun en ikonik kalecilerinden biri için zirvedeki harika geceler tükeniyor."