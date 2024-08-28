Galatasaray'ın elenmesi Avrupa basınında alay konusu: Muslera'nın tekmesi ses getirdi





MARCA: "Artık daha az korkutucu"





"İstanbul'da eşit bir maç oldu. Agresif ve cesur bir takım olan Young Boys, 'Türk cehenneminden' çekinmedi çünkü gerçek şu ki İstanbul'daki stadyumlar giderek daha az korkutucu hale geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar bunu gösteriyor."



