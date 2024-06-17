Galatasaray'ın forveti EURO 2024'ten geliyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine EURO 2024'e damga vuran forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, pivot özellikli bir forvet istediği için ilk aşamada Paul Onuachu gündeme gelmişti.
Ancak Nijeryalı oyuncu için istenen bonservis bedeli bu transferdeki en büyük engel.
Onuachu için yüksek rakamların telaffuz edilmesinin ardından Galatasaray, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda EURO 2024'e damga vuran yıldız oyuncunun şartları için menajerinden bilgi aldı.
Sarı-kırmızılılar, Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istiyor.
Sözleşmesi bu sezon bitecek olan Weghorst için Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük avantajı ise Şampiyonlar Ligi faktörü.
Turnuva sonrasında oyuncunun transferi için görüşmeler sıklaşacak.
31 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.