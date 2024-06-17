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Spor

Galatasaray'ın forveti EURO 2024'ten geliyor

18:01 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:07 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine EURO 2024'e damga vuran forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.


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Teknik direktör Okan Buruk, pivot özellikli bir forvet istediği için ilk aşamada Paul Onuachu gündeme gelmişti.

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Ancak Nijeryalı oyuncu için istenen bonservis bedeli bu transferdeki en büyük engel.

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Onuachu için yüksek rakamların telaffuz edilmesinin ardından Galatasaray, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda EURO 2024'e damga vuran yıldız oyuncunun şartları için menajerinden bilgi aldı.

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Sarı-kırmızılılar, Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istiyor.

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Sözleşmesi bu sezon bitecek olan Weghorst için Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük avantajı ise Şampiyonlar Ligi faktörü.

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Turnuva sonrasında oyuncunun transferi için görüşmeler sıklaşacak.

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31 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.



#Galatasaray
#EURO 2024
#Wout Weghorst
#Transfer
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