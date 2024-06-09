Galatasaray'ın planları altüst: Satılacak isim değişti

Süper Lig'de üst üste iki sezondur şampiyon olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson'dan gelen kötü haber, kulübün transfer planlarını değiştirdi.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıracak olması sarı kırmızılıların transfer stratejisini de değiştirdi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'un dev turnuvada piyasa yapma şansı kalmadı.
Sarı-kırmızılı ekipte bu şartlar altında Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı.
Sanchez'e talip olan Napoli'de teknik direktörlük görevine, Kolombiyalı stoperin Tottenham'da beraber çalıştığı Antonio Conte getirildi.
Haberde, İtalyan temsilcisi ile Galatasaray arasında pazarlıkların başlamasının an meselesi olduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi.