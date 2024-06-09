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Spor

Galatasaray'ın planları altüst: Satılacak isim değişti

11:17 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:24 - 9/06/2024 Pazar
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Süper Lig'de üst üste iki sezondur şampiyon olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson'dan gelen kötü haber, kulübün transfer planlarını değiştirdi.

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıracak olması sarı kırmızılıların transfer stratejisini de değiştirdi.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'un dev turnuvada piyasa yapma şansı kalmadı.

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Sarı-kırmızılı ekipte bu şartlar altında Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı.

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Sanchez'e talip olan Napoli'de teknik direktörlük görevine, Kolombiyalı stoperin Tottenham'da beraber çalıştığı Antonio Conte getirildi.

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Haberde, İtalyan temsilcisi ile Galatasaray arasında pazarlıkların başlamasının an meselesi olduğu kaydedildi.

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Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi.

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Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro yatırım yaptığı Davinson Sanchez'in bonservis bedelini Nelsson ile aynı tuttu ve 25 milyon Euro olarak belirledi.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Davinson Sanchez
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