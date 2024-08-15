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Spor

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

16:08 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:33 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray, Süper Lig'de ilk haftayı sahasında açmış ve Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.



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Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.





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Bu mücadele öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.



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Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile Sergio Oliveira ve hakkında transfer dedikoudları çıkan Wilfried Zaha kadroda yer almadı.

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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile 16 Ağustos Cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu...

#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
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