Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, Süper Lig'de ilk haftayı sahasında açmış ve Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Bu mücadele öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile Sergio Oliveira ve hakkında transfer dedikoudları çıkan Wilfried Zaha kadroda yer almadı.
Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile 16 Ağustos Cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu...