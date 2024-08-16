Galatasaray'ın Young Boys maçı kadrosu UEFA'ya bildirildi: 4 isim yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan dahil olan Galatasaray'ın, Young Boys'la yapacağı maçın kadrosu UEFA'ya bildirildi. İşte detaylar...
Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon play-off turundan dahil olacak.
Sarı-kırmızılılar bu turda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak.
Cimbom, rakibini geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni format dahilinde lig aşamasına kalacak.
Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Bu listede Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu yer almadı.
Galatasaray, İsviçre temsilcisi ile ilk maçını deplasmanda oynayacak.