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Spor

Galatasaray'ın Young Boys maçı kadrosu UEFA'ya bildirildi: 4 isim yok

20:59 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 21:01 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan dahil olan Galatasaray'ın, Young Boys'la yapacağı maçın kadrosu UEFA'ya bildirildi. İşte detaylar...

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Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon play-off turundan dahil olacak.





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Sarı-kırmızılılar bu turda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak.





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Cimbom, rakibini geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni format dahilinde lig aşamasına kalacak.


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Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi.



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Bu listede Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu yer almadı.

Galatasaray, İsviçre temsilcisi ile ilk maçını deplasmanda oynayacak.


#Galatasaray
#Young Boys
#Şampiyonlar Ligi
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