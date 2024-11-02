Galatasaraylı futbolcu rest çekti: 'Yedek kalmak istemiyorum ayrılmak istiyorum"

Galatasaray'da sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan ve yedek kalmayan dolayı şikayetçi olan deneyimli futbolcu ayrılığı kafasına koydu. Okan Buruk ile yaptığı görüşmede, "Yedek kalmak istemiyorum. Ayrılmak istiyorum." dediği öğrenildi. İşte detaylar...

1 /4 Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de şans vermediği başarılı futbolcu, yönetime resti çekti.

2 /4 Orta saha oyunculardan Kerem Demirbay, yedek kalmasından dolayı şikayetçi.

3 /4 31 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde ayrılmak istediğini yönetime iletti.