Galatasaraylı futbolcudan yayıncı olay gönderme: Bunu da RT'leyin

Selman Ağrıkan
20:334/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı, Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Beşiktaş derbisi öncesi beIN Sports mikrofonuna çarpıcı bir röportaj verdi.

Yayıncı kuruluş sosyal medya hesabından Galatasaray'ın hedef alan bir yorumun paylaşılmasına imalı bir şekilde tepki gösteren Metehan, "Öncelikle hafta içi dünyanın konuştuğu çok önemli bir zafer kazandık. Bileğimizin hakkıyla, taraftarımızla birlikte ile muazzam bir mücadele koyduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bugün de yine, taraftarımızla birlikte bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ettiğimiz bir maç olacak. Bugüne kadar kazandığımız bütün maçları, bütün zaferleri sonuna kadar hak ettik. Son zamanlarda bazı şeyler retweet'lendi. Bu röportajı da retweet'lerseniz memnun oluruz. İyi günler" diye konuştu.

beIN Sports'un RT ettiği paylaşımda, "Hakemler sağ olsun. GS stadında temiz bir maç hatırlamıyorum. Son senelerde" ifadeleri yer almıştı.


Bu paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar, yayıncı kuruluşa büyük tepki göstermişti. 

Metehan Baltacı'nın beIN Sports'a yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Metehan Baltacı
