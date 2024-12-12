Galatasaraylı taraftarlar çılgına döndü: "Bir daha oynatılmasın!"

Hakim Ziyech, oyunda kaldığı 9 dakikalık bölümde 2 kez topla buluştu. 3 kez ikili mücadeleye giren Faslı futbolcu, bu mücadelelerin hiçbirinden galip ayrılamadı. Ziyech'in bir çalım girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Deneyimli futbolcu, bir de top kaybı yaptı.