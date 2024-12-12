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Galatasaraylı taraftarlar çılgına döndü: "Bir daha oynatılmasın!"

Galatasaraylı taraftarlar çılgına döndü: "Bir daha oynatılmasın!"

23:2712/12/2024, Thursday
G: 12/12/2024, Thursday
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Malmö ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı 2-2 sona erdi. Son dakikalarda yenilen gol sarı kırmızılı taraftarları üzerken Galatasaraylı bir futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray'ın Malmö ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı 2-2 sona erdi. Son dakikalarda yenilen gol sarı kırmızılı taraftarları üzerken Galatasaraylı bir futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hakim Ziyech, oyuna girdikten sonra Galatasaray adına olumlu bir katkı sunmadı. Faslı futbolcu, yenilen son goldeki pozisyonda ise sahada adeta yürüdü.

Hakim Ziyech, pozisyon alma konusunda sorun yaşarken rakibe gerekli müdahaleyi yapmakta oldukça gecikti.

Ziyech'in müdahale edemediği pozisyonda Pena, topu filelerle buluşturdu ve mücadelede skor 2-2'ye geldi.

Hakim Ziyech, oyunda kaldığı 9 dakikalık bölümde 2 kez topla buluştu. 3 kez ikili mücadeleye giren Faslı futbolcu, bu mücadelelerin hiçbirinden galip ayrılamadı. Ziyech'in bir çalım girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Deneyimli futbolcu, bir de top kaybı yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk maçın sonunda yaptığı açıklamada, "Ziyech'in elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığından eminim. Sonradan oyuna girmek kolay değil. İkinci yediğimiz golde birçok oyuncumuz oradaydı. Oyuncularımızın iyi niyetinden şüphe etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Ziyech'in bu sezon oynadığı maçlarda katkı sağlamaması ve sahadaki isteksiz tavırları sebebiyle tepkili. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan sarı kırmızılılar, Faslı futbolcunun bir daha oynatılmaması gerektiğini savundu.


Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla toplam 33 maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı.

Galatasaray'ın yediği gol ve Ziyech'in tartışma çıkartan görüntüsü.

#Galatasaray
#Malmö
#Hakim Ziyech

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