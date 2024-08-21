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Spor

Galatasaraylı taraftarlar tepkili: Muslera hatalarıyla maça damga vurdu

23:29 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:37 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray'da Fernando Muslera, Young Boys maçındaki sergilediği performansla eleştirilerin odak noktası oldu. Yıldız oyuncunun gollerdeki hatasının ardından sarı-kırmızlı taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin ilk yarısını Young Boys 2-0 önde tamamladı.

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İsviçre ekibini öne geçiren golleri 3 ve 45+4. dakikada Monteiro (2) kaydetti.

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Karşılaşmanın ilk yarısında kaptan Fernando Muslera sergilediği performansla Galatasaraylı taraftarlarının tepkisini çekti.

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Yenilen ilk golde üstüne gelen topu sektiren Muslera topu ağlarında gördü.

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Young Boys'u 2-0 öne geçiren golde Muslera, kalede yanlış pozisyon almasından dolayı topu ağlarda gönderdi.

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Yenilen bu goller sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Muslera'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Muslera, ikinci gol pozisyonunda ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Yerine Günay Güvenç dahil oldu.

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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