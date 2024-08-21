Galatasaraylı taraftarlar tepkili: Muslera hatalarıyla maça damga vurdu

Galatasaray'da Fernando Muslera, Young Boys maçındaki sergilediği performansla eleştirilerin odak noktası oldu. Yıldız oyuncunun gollerdeki hatasının ardından sarı-kırmızlı taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısını Young Boys 2-0 önde tamamladı.
İsviçre ekibini öne geçiren golleri 3 ve 45+4. dakikada Monteiro (2) kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında kaptan Fernando Muslera sergilediği performansla Galatasaraylı taraftarlarının tepkisini çekti.
Yenilen ilk golde üstüne gelen topu sektiren Muslera topu ağlarında gördü.
Young Boys'u 2-0 öne geçiren golde Muslera, kalede yanlış pozisyon almasından dolayı topu ağlarda gönderdi.
Yenilen bu goller sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Muslera'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Muslera, ikinci gol pozisyonunda ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Yerine Günay Güvenç dahil oldu.