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Spor

Galatasaraylı yıldız 20 Ağustos'u işaret etmişti: Young Boys maçında olmayabilir

16:48 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:48 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncu eşinin doğumu sebebiyle maç kadrosunda yer almayabilir. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler Young Boys maçına çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda sahne alacak olan sarı-kırmızılılar, avantajlı skorla İstanbul'a dönmek istiyor.



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Karşılaşma 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de İsviçre'de oynanacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un planlarını bozacak olan bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Yıldız oyuncu Young Boys maçının kadrosunda yer almayabilir.

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Yeni transfer Brezilyalı Gabriel Sara, eşinin doğumu sebebiyle ilk Young Boys maçında olmayabilir.

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Sara, transferinin ardından ilk röportajında "20 Ağustos'ta kızımızın doğmasını bekliyoruz. Umarım olur. Bu yüzden 20 numarayı tercih ettim." demişti.

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25 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı formayla toplamda iki maça çıkarken 99 dakika süre aldı.

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Galatasaray, Gabriel Sara'yı Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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