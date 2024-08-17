Galatasaraylı yıldız 20 Ağustos'u işaret etmişti: Young Boys maçında olmayabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncu eşinin doğumu sebebiyle maç kadrosunda yer almayabilir. İşte detaylar...
Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler Young Boys maçına çevrildi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda sahne alacak olan sarı-kırmızılılar, avantajlı skorla İstanbul'a dönmek istiyor.
Karşılaşma 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de İsviçre'de oynanacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un planlarını bozacak olan bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Yıldız oyuncu Young Boys maçının kadrosunda yer almayabilir.
Yeni transfer Brezilyalı Gabriel Sara, eşinin doğumu sebebiyle ilk Young Boys maçında olmayabilir.
Sara, transferinin ardından ilk röportajında "20 Ağustos'ta kızımızın doğmasını bekliyoruz. Umarım olur. Bu yüzden 20 numarayı tercih ettim." demişti.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı formayla toplamda iki maça çıkarken 99 dakika süre aldı.
Galatasaray, Gabriel Sara'yı Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.