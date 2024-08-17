Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken sözler: 20 milyon euroluk oyuncu böyle mi oynar?

"Kerem Aktürkoğlu'nun ne yaptığı belli değil. Gol attı ama bir tane de yedirdi. Yeni gelin gibi takılıyor. Bir 'Gideceğim' diyor, bir 'Kalacağım' diyor. Ne olduğu belli değil. Eğer Galatasaray'dan gideceksen daha iyi takıma git. Rusya'ya gitmek istiyor ama yüksek para istiyor. Artık bu adam dikiş tutmaz. Yönetim de satmak için oynatıyor. Öyle ya da böyle attı."







