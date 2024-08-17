Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken sözler: 20 milyon euroluk oyuncu böyle mi oynar?

Galatasaray Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların yeni transferi hakkında dikkati çeken sözler söyledi. İşte Toroğlu'nun maçın ardından Ekol TV'de yaptığı yorumlardan öne çıkanlar:
"Barış Alper'in golünde herhangi bir ihlal yok. Ofsayt yok. Geçen hafta Batshuayi'nin attığı goldeki pozisyona benziyor."
"Icardi'nin iptal edilen golünde Torreira rakibinin hareketini engelliyor. Topu oynattırmamak istiyor ve rakibine hamle yapıyor. Aleksic'in müdahalesinden önce Torreira'nın kaval kemiğine hamlesi var. Faul kararı doğru."
"Kerem Aktürkoğlu'nun ne yaptığı belli değil. Gol attı ama bir tane de yedirdi. Yeni gelin gibi takılıyor. Bir 'Gideceğim' diyor, bir 'Kalacağım' diyor. Ne olduğu belli değil. Eğer Galatasaray'dan gideceksen daha iyi takıma git. Rusya'ya gitmek istiyor ama yüksek para istiyor. Artık bu adam dikiş tutmaz. Yönetim de satmak için oynatıyor. Öyle ya da böyle attı."
"Kerem kardeşim Galatasaray'da oynuyorsun. Bazı şeylere razı olacaksın. Çocuk Esirgeme Kurumu değil burası. Konuşursan konuş, konuşmayacaksan topunu oyna."
"Galatasaray, Barış ve Kerem'i Avrupa Şampiyonası'ndan sonra satmayı düşünüyordu ama başaramadı. Bugün de limit sıkıntısı çekiyor."
"Dubois'e kötü diyorlar siz aldınız, siz oynatacaksınız. Geçen sene geri almak için görüşmeler yaptınız, şimdi de adamı kötülüyorlar. Yöneticiler istediği gibi harcıyor tabii denetleyen yok."
"Galatasaray, Gabriel Sara denen adama 20 milyon euro para verdi. 20 milyon euro verilen bir oyuncu böyle oynar mı? Ya futbolcu patlayacak ya da o para yöneticilerin kucağında patlayacak. Bir şey göremedim. Meziyetleri olur, farklı bir şey yapar; şu anlık göremedik. İnşallah biz yanılırız. Galatasaraylı yöneticiler, sanki pazardan bulduğunu almışlar gibi. Hiç sağa sola bakmamışlar."