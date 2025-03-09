Galatasaraylı yıldız performansıyla tartışma konusu: "Futbol topunun ne olduğunu unutmuş"

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki 2-1'lik galibiyeti sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Kahveci, sarı-kırmızılıların yıldız isminin sergilediği performansı sert eleştirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde iki maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Aliti (K.K) ile Victor Osimhen kaydetti.
Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci mücadeleyi değerlendirirken sarı-kırmızılıların yıldız ismini sert eleştirdi.
'1 gram bir şey katmamış'
"Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray koskoca ilk yarıyı BAY geçip, ikinci yarıda gollerle puan farkını gösterdi. Galatasaray'da bence oyun olarak düşüş devam ediyor. Kamp Galatasaray'a 1 gram bir şey katmamış. 3 gün değil, 33 gün değil, 333 gün kamp yapsan bu futbol sunulmaz."
'Sol beki olabilecek bir performansı yok'
"2. yarıda kötü başlamasına rağmen kendi kalesine bir gol. Neden olmasın diyen bir Galatasaray. Bir tane Galatasaray taraftarı bugünkü oyundan memnun değildir. Eren Elmalı'nın Galatasaray'ın sol beki olabilecek bir performansı yok."
'Maçın kırılma anıdır bende'
"38. dakika bugünkü maçın kırılma anıdır bende. Frankowski'nin kaptırdığı topta, Yusuf biraz sakin olsa 2-0. Ufak bir detay gibi ama Galatasaray'daki bu temposuz oyunla önemli."
'Topun ne olduğunu unutmuş'
"Futbol topunun ne olduğunu unutmuş bir Barış Alper var ilk yarıda. Sen niye bu topla bu kadar yabancılaştın? Anlamıyorum. Alanyaspor'un kendi kalesine golü olmasa bu maç döner oyunu yok."