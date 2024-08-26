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Spor

Galatasaraylı yıldız rahatsızlandı: Young Boys maçı öncesi antrenmana çıkmadı

18:33 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:33 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu son antrenmana katılmadı. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray evinde Young Boys'u ağırlayacak.

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3-2 biten maçın rövanşında sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak adını Devler Ligi'ne yazdırmak istiyor.

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Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

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Bugünkü yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da beklenmedik gelişme yaşandı.

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Kendini iyi hissetmeyen Fildişili yıldız Wilfried Zaha antrenmana katılmadı.

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Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara yeni başlayan Davinson Sanchez yarın akşam forma giyemeyecek.

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İlk maçta aldığı darbe sonrası maça devam edemeyen Fernando Muslera'nın durumu iyi. Tecrübeli kaleci yarın akşam forma giyebilecek.

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Young Boys
#Wilfried Zaha
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