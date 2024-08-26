Galatasaraylı yıldız rahatsızlandı: Young Boys maçı öncesi antrenmana çıkmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu son antrenmana katılmadı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray evinde Young Boys'u ağırlayacak.
3-2 biten maçın rövanşında sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak adını Devler Ligi'ne yazdırmak istiyor.
Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bugünkü yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da beklenmedik gelişme yaşandı.
Kendini iyi hissetmeyen Fildişili yıldız Wilfried Zaha antrenmana katılmadı.
Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara yeni başlayan Davinson Sanchez yarın akşam forma giyemeyecek.
İlk maçta aldığı darbe sonrası maça devam edemeyen Fernando Muslera'nın durumu iyi. Tecrübeli kaleci yarın akşam forma giyebilecek.