Galatasaraylı yıldıza 50 milyon euroluk teklif

Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferde talipleri artıyor. İtalyan basını, 31 yaşındaki golcü ismin teklifleri değerlendirme kararı aldığını yazdı. İşte detaylar...
Galatasaray'da sezona damga vuran oyuncuların başında gelen Mauro Icardi'nin adı transferde anılıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte iki yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; Arabistan ekibi Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Suudi Arabistan takımlarından Al Qadsiah, Mauro Icardi'ye teklifini yaptı.
Al Qadsiah, yıldız oyuncuya yıllık 20+5 milyon eurodan iki yıllık teklif etti.
31 yaşındaki futbolcunun yapılan bu teklifi değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını vereceği aktarıldı.
Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Galatasaray formasıyla 47 maça çıkarken 32 gol atıp 12 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli rol oynadı.