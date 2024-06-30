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Spor

Galatasaraylı yıldıza 50 milyon euroluk teklif

16:46 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 16:57 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferde talipleri artıyor. İtalyan basını, 31 yaşındaki golcü ismin teklifleri değerlendirme kararı aldığını yazdı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da sezona damga vuran oyuncuların başında gelen Mauro Icardi'nin adı transferde anılıyor.

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Sarı-kırmızılı kulüpte iki yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli golcü için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; Arabistan ekibi Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Suudi Arabistan takımlarından Al Qadsiah, Mauro Icardi'ye teklifini yaptı.

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Al Qadsiah, yıldız oyuncuya yıllık 20+5 milyon eurodan iki yıllık teklif etti.

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31 yaşındaki futbolcunun yapılan bu teklifi değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını vereceği aktarıldı.


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Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

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Galatasaray formasıyla 47 maça çıkarken 32 gol atıp 12 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli rol oynadı.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Transfer
36 dakika önce
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